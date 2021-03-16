【新股IPO】嗶哩嗶哩（B站）已通過上市聆訊 集資233億 招股前騰訊阿里目前共持股19%

內地視頻平台嗶哩嗶哩（B站）已通過聯交所聆訊，且即將展開招股；外電報道指，嗶哩嗶哩計劃集資30億美元（約232.5億港元），高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。根據嗶哩嗶哩的初步文件顯示，公司於2020年第四季每月活躍用戶達到2.02億人，較2019年同期增長55%，2020年全年平均月活用戶達1.86億人，付費比率8.0%，按年提升1.9個百分點。

集資所得，將用作支持用戶增長、內容生態及社區發展，包括尋求戰略合作關係；改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力；銷售及營銷促進品牌知名度；一般公司用途及營運資本需要。

百度9888明日招股抽唔抽？ 入場費14899元 招股價上限295元，見【下一頁】

嗶哩嗶哩為國內熱門視頻網站，2018年在美國納斯達克上市。2020年度嗶哩嗶哩淨營業額達119.99億元人民幣，按年增長77%，淨虧損錄30.54億元人民幣，較2019年度的虧損13.04億元人幣，擴大逾1.3倍。嗶哩嗶哩解釋，虧損增加主要由於投入資金於用戶增長及擴展管理戰略，導致銷售及營銷開支與研發開支大增所致。



由於嗶哩嗶哩擁有同股不同權架構，每股Y類普通股可行使10票投票權，每股Z類普通股則代表1票投票權。截至今年1月底，騰訊（00700）實體持股約12.4%，佔總投票權4%；至於阿里巴巴（09988）則透過淘寶中國持股6.7%，擁有2.1%投票權。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正