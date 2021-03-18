【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】分析員陳政深分享兩大跑步貼士 認清自己目標　享受跑步過程

繼續分析員跑步系列，認識分析員陳政深Ryan緣於十多年前財經記者工作，其後我們在各自跑道發展，但又在真正的跑道上相遇，同時成為財經跑團JustRunners的成員，一起參加多個跑步賽事。

▲ 2019年Ryan (左一)曾代表財經跑團JustRunners，得到十公里團體賽第二名。

2008年香港馬拉松的十公里比賽，是Ryan的第一個參與的跑步活動，到2011年搬入沙田後，由於擁有城門河跑道的地利，加上亦想操fit自己，Ryan開始多加練習，同時參加跑班，逐步參與更長的跑步賽事，包括半馬以及在2013年，到東京跑其第一個馬拉松。

▲ Ryan在2013年及2019年均能參與「很難抽中」的東京馬拉松賽事，令不少跑友羡慕不已。

▲ Ryan在2013年及2019年均能參與「很難抽中」的東京馬拉松賽事，令不少跑友羡慕不已。

Ryan指過去一年因為疫情，實體比賽一直未能舉行，所以現時都是以緩步跑練習為主，通常一早到公司附近跑，跑完就埋位迎接開市時段，到周六日會跑長一點，一星期大約跑20公里左右。至於現時有何跑步目標，Ryan 坦言沒有，他指自己跑步都是只是想保持自己健康及體能，但當然在未來日子，亦希望再去海外地方跑步，參加半馬或全馬賽事，增加自己的跑步里數。

有些朋友指跑步令自己上班更精神，Ryan亦指跑步有助減輕工作壓力。最近股市波動大上大落，Ryan表示工作亦因而忙了一點而少了去跑，但大市波動無損個人心情，因為分析員的工作是面對投資者，而非將個人得失與工作掛鈎。

最近不難發現身邊多了朋友常談及投資股票的心得，在最近波動市況甚至機不離手，或多或少影響工作及日常生活。Ryan提醒大牛市或升市時賺錢是很容易的，差不多任何人都像懂得分析股市行情，或向身邊朋友推介牛股等，隨時「一晚瞓醒」戶口就多了一兩萬美金，但投資者最需要裝備自己的是心態，因為風險及回報一定是相應的，未輸過錢的人未必有這麼深刻的體會，但如果曾輸過錢的投資者應會很明白，誰都想最低位買入最高位沽出，而我們只是凡人，只能夠根據自己制定的原則及策略去處理，但投資者往往在大升市時就會忽視有關風險。Ryan表示要緊記的是當一隻股票上升時，亦有同樣機會下跌，所以投資紀律十分重要，嚴守止蝕位，否則後果可以很嚴重。

▲ Ryan在2013年及2019年均能參與「很難抽中」的東京馬拉松賽事，令不少跑友羡慕不已。

跑步固然可以減壓， Ryan笑言若股市失利而去跑步，心情亦未必一定轉好，若輕鬆無壓力地去跑，令自己頭腦清醒些及抽離些，或有助投資成績，「輸少啲都話唔定」。

講到跑步減壓，Ryan有兩個跑步心得想分享，小弟也覺得很有意思：

1. 要知道自己想要甚麼

Ryan指若純粹想跑步減壓，找個出口想放鬆一下，或只是想健身保持自己體態，去幫助或支援其他運動的，那麼你就沒有必要去做一些太高強度的訓練。例如不要見到其他朋友衝interval（間歇跑），你就跟著走去衝，但你目的根本不是這樣，所以最重要是認清自己想怎樣，跑步是一個很個人的運動，不應和人互相比較，無謂為自己施加不必要的壓力。因為既然你目的想減壓，但又因為跑步加大自己壓力，就得不償失了。

2.好好享受跑步過程

Ryan認為跑步應該著重過程，不要忽視跑步以外的其他事情，而非單單成果。例如去一個景色優美的地方跑步，可能你純綷是參加比賽，但亦請細心欣賞身邊的影像、物件以及整個比賽過程，否則你就會「錯過咗好多美好事情」。Ryan認為跑步過程比結果更重要，比賽之前的戶外長課練習亦可以是一個過程，很多跑友不太喜歡在運動場或跑步機跑，因為過程太悶未能享受，亦因而未能減壓，純綷只當是一個練習，所以自己亦覺得意義不大。

Ryan認為跑步能夠做到sub 3、sub 4（少於三小時或四小時完成馬拉松賽事）當然好，因為這是一個成就，但要做到這些成績，往往需要很多痛苦的鍛鍊，「跑步很公平，你付出幾多，就獲得幾多」。相反，投資是「過程並不重要，不需要邏輯和理由，亂咁買都得，最重要是賺錢」。投資最殘酷的是你做足功課，並以理性的態度去做，但最終亦輸錢，但Ryan亦指投資市場亦有其公平之處「你認為自己無做錯，但輸了錢，亦即肯定有做錯」。

最後Ryan分享他的跑步金句：「一步步Jog埋佢，一定會到！」他認為跑友需要知道目標或終點的確很遠，但只要堅持，你就必定可以跑過終點。

▲ Ryan認為跑步過程比成績更重要，跑步練習或比賽時記得要留意身邊的一事一物。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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