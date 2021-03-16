【中國經濟】法興料內地今年經濟增長8.5%　人民幣將穩中有貶維持6.5至6.6水平

▲ 法興銀行發後疫情下中國經濟增長報告。

法興銀行發布中國後疫情下經濟復甦展望。法興亞太區及中國首席經濟師姚煒預測，今年中國經濟增長8.5%，若果第三季經濟數據理想，全年經濟增長依然有上調空間。隨著下半年持續去槓桿令經濟增長承壓，預計人民幣維持6.5至6.6水平。

姚煒表示，去年中國經濟增長主要依靠貿易出口及生產，內需驅動力仍不足。預計中國今年上半年保持強勁的經濟增速，下半年有所放緩，如果第三季數據理想，全年經濟增長有機會超過8.5%。

姚煒表示，後疫情下中國將會收緊貨幣政策，逐漸走向正常化，預計下半年將會加息至少1次，中期借貸便利MLF或會上升10個基點。

她續稱，去年人民累積較大升幅，隨著歐美主要經濟體逐步復甦，以及美國刺激方案，料人民幣將會進入穩中有貶的趨勢。

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編輯：陳華