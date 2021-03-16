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【網民熱話】網民列十大理由 長沙灣「四小龍」是上車最佳之選？

理財智慧 19:01 2021/03/16

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想上車又沒有心水單位？長沙灣「四小龍」：泓景臺、宇晴軒、碧海藍天，昇悅居

能不能成為上車盤的其中一個選擇？近日有網民於網上討論區發文，提出十個要買「四小龍」的理由。

樓主十個買「四小龍」的理由：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

網民分析，碧海和昇悦是首選，碧海向東南單位比較開揚。按性價比來說的話，「四小龍」算是高，大屋苑有配套，樓齡廿年內，交通方便，而且只是1.7萬尺。

新盤帶動西九四小龍單日4成交 泓景臺兩房戶放盤10天 一 口價938萬沽【下一頁

雖然樓主提到不少好處，不過網民皆對「四小龍」有不同意見。例如，樓下商場不夠高檔，就像公屋商場一樣，衛生也差，曱甴是常客；洗手間又舊又臭；泓景臺的門閘不到十點不開，如果下雨就會被淋濕。而且旁邊的高速公路一到晚上就像「F1房車大賽」，吵鬧得可以。網民認為星河明居比「四小龍」更值得上車。

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責任編輯：張瑋婷

上車盤 網上討論區 碧海藍天 宇晴軒 昇悅居 泓景臺 星河明居

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