【樓市熱話】網民列十大理由 長沙灣「四小龍」是上車最佳之選？

想上車又沒有心水單位？長沙灣「四小龍」：泓景臺、宇晴軒、碧海藍天，昇悅居

能不能成為上車盤的其中一個選擇？近日有網民於網上討論區發文，提出十個要買「四小龍」的理由。

樓主十個買「四小龍」的理由：

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網民分析，碧海和昇悦是首選，碧海向東南單位比較開揚。按性價比來說的話，「四小龍」算是高，大屋苑有配套，樓齡廿年內，交通方便，而且只是1.7萬尺。

新盤帶動西九四小龍單日4成交 泓景臺兩房戶放盤10天 一 口價938萬沽【下一頁】

雖然樓主提到不少好處，不過網民皆對「四小龍」有不同意見。例如，樓下商場不夠高檔，就像公屋商場一樣，衛生也差，曱甴是常客；洗手間又舊又臭；泓景臺的門閘不到十點不開，如果下雨就會被淋濕。而且旁邊的高速公路一到晚上就像「F1房車大賽」，吵鬧得可以。網民認為星河明居比「四小龍」更值得上車。

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責任編輯：張瑋婷