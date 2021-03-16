  • 26°C
香港時間 : 2021317日 (三) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】網民列十大理由 長沙灣「四小龍」是上車最佳之選？

理財智慧 19:01 2021/03/16

分享：

想上車又沒有心水單位？長沙灣「四小龍」：泓景臺、宇晴軒、碧海藍天，昇悅居

能不能成為上車盤的其中一個選擇？近日有網民於網上討論區發文，提出十個要買「四小龍」的理由。

樓主十個買「四小龍」的理由：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

網民分析，碧海和昇悦是首選，碧海向東南單位比較開揚。按性價比來說的話，「四小龍」算是高，大屋苑有配套，樓齡廿年內，交通方便，而且只是1.7萬尺。

新盤帶動西九四小龍單日4成交 泓景臺兩房戶放盤10天 一 口價938萬沽【下一頁

雖然樓主提到不少好處，不過網民皆對「四小龍」有不同意見。例如，樓下商場不夠高檔，就像公屋商場一樣，衛生也差，曱甴是常客；洗手間又舊又臭；泓景臺的門閘不到十點不開，如果下雨就會被淋濕。而且旁邊的高速公路一到晚上就像「F1房車大賽」，吵鬧得可以。網民認為星河明居比「四小龍」更值得上車。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

上車盤 網上討論區 碧海藍天 宇晴軒 昇悅居 泓景臺 星河明居
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌