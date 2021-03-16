【電動車】Tesla電池組成本較同業低24%　競爭對手在10年內難以超越

▲ 有研究分析指出，Tesla具備電池成本價格優勢，其製造價格較其他汽車同業低24%。

最近不少汽車品牌宣布進軍電動車市場，並計劃加速轉型發展。美國電動車廠Telsa在業內佔有一席之地，最近有研究分析指出，Tesla具備電池成本價格優勢，其製造價格較其他汽車同業低24%。

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據研究顧問公司Cairn Energy Research Advisors報告指出，Tesla為目前擁有最低電池成本的車廠。整體電動車行業的電池平均價格為每千瓦時186美元（約1,444港元），Tesla的電池成本平均為每千瓦時（kWh）142美元（約1,102港元）。另外，通用汽車（GM）的平均價格為每千瓦時169美元（約1,312港元）。

另外，Tesla電池組平均成本為187美元（約1,452港元），GM的電池組成本為207美元（約1,607港元）,。數據指出，Tesla電池組成本較GM低約10%，對比其他汽車同業則低24%。報告預計，Tesla在2030年之前，仍能在電池和及電池組成本上佔有優勢，但GM會逐漸縮小與Tesla的差距。

有消息指出，GM與LG計劃在美國興建鋰離子電池組（Ultium）電池廠，明年會開始投產，預計未來可逐步降低電動車生產成本。

責任編輯：李寶如