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【網民熱話】黑廁 Vs. 明廁 網民喜好各執一詞 惟黑廁恩物必不可少

理財智慧 18:41 2021/03/16

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有沒有聽過「黑廁」？知不知道「黑廁」是甚麼意思？「黑廁」與「明廁」有甚麼分別？簡單介紹一下「黑廁」是指沒有窗戶，欠缺自然光線和通風的衛浴。近日有網民在網上討論區發帖，問網民對「黑廁」的看法。樓主引述其他人所說「黑廁」用耐了總會有浸噏味是不是真的？如果用浴室寶會不會解決到問題？有傳染病的時候，寧願廁所沒有窗口好像安全一點。

【網民熱話】洗手間鋼筋外露 單位值不值得買？ 網民：購入後手尾長  【下一頁

不少人對明廁和黑廁各有不同意見，有些人覺得有噏味的話，明廁也會有噏味，最重要的是衛生習慣影響比較大。有網民建議：「如果你是黑廁用企缸的話，沖完涼要刮下地下， 沒有這麼濕就好很多。」 更有網民認為黑廁沒有問題，不過一定要安裝一部勁抽氣的抽氣扇。該網民認為：「黑廁抽氣扇是冬暖夏涼，沖完涼地下很快抽乾，特別是黑厠恩物『浴室寶』。」

【延伸閱讀】 40萬元裝修790呎居所　巧用搶眼色調作點綴　混和北歐宮廷風  【下一頁

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有些人接受不到黑廁總帶有一陣特別的「氣味」又潮濕。該網民說：「一般黑廁單位都沒有對流，氣味很難散。刷完牙，成間屋都有一陣牙膏味。」更有網民建議買頂樓的黑厠就不會有氣味，因為黑廁通到風就沒有問題。然而，現在大部分新樓三房單位都是黑廁，該網民慨嘆：「香港人其實很悲哀，買過千萬的樓現在連廁所都沒有窗， 主人房更沒有兩邊落床位。」但有些人認為明廁更容易吸到外面的病毒回來，但有些網民反駁說「明厠有得選擇開窗還是不開窗，而且抽氣時間會短一點。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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