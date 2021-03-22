全球股東大會網上舉行需求按年急升6倍 料「混和型會議」成未來趨勢

新冠疫情加快全球踏入數碼化世界，卓佳香港與策略諮詢公司Quinlan & Associates共同發表有關全球股東大會（AGM）疫下數碼化轉型報告，發現2020年全球採用數碼化舉行股東大會的企業較2019年增長6倍至1,494間，並預計其市場未來5年的複合年增長率約10%，至2025年的市場規模將達約2.19億美元。

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調查顯示，在43間受訪的香港上市公司當中，逾七成人士指在疫情前從未考慮舉行網上股東周年大會，當中近兩成受訪者則表示，由於部分出席大會的股東未必熟悉使用科技，故去年未有採用線上舉行股東周年大會。相反，曾舉行相關股東大會的企業則表示，在大會進行期間遇到技術問題，更認為此是目前最大的挑戰。

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撰文：潘曉豐