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諾基亞擬於未來兩年　削1萬職位

環球政經 17:46 2021/03/16

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芬蘭電信集團諾基亞（Nokia）於周二（16日）表示，計劃於未來兩年削1萬職位，以削減成本並加大對研究投資。

據《路透社》報道，諾基亞總裁Pekka Lundmark為令公司轉型，可與北歐競爭對手愛立信競爭，他在10月時宣布一項新戰略。根據該戰略諾基亞將擁有四個業務部門，並有意領導在5G的地位。該公司在一份聲明中表示，預料在2023年將支付6億歐元至7億歐元的重組和相關費用。

諾基亞預計，此次重組將在2023年底之前將其成本基礎降低約6億歐元，其中一半的節省費用有望在2021年實現。公司表示，這些節省將抵消對研發的投資以及與工資上漲相關的未來能力和成本的增加。

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責任編輯：黎淑雯
 

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