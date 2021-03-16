【業績│內房股】越秀地產去年核心淨利潤多賺14.6%　末期息6.3仙　全年銷售目標1122億人幣（第二版）

▲ 越秀地產去年核心淨利潤多賺14.6% 末期息增28%至6.3仙

越秀地產 （00123） 去年盈利按年增21.9%至42.5億元（人民幣，下同），核心淨利潤增14.6%至40.2億元，派末期息0.063港元，按年增28.6%。全年派息每股0.12港元，按年升17.6%。越秀表示，今年銷售目標為1122億元，按年增加約17%，可售貨源達1866億元，去化率60%便可以完成目標。越秀地產今日收報1.75港元，升2.3%。

越秀房託去年每基金分派0.2293元，看【下一頁】

內地將推行住宅用地「集中供地」模式，越秀管理層指，這為新的變化，集團正在研究中，認為政策出台可為土地競爭降溫，但相對會對企業的人力及財力構成壓力，尤其對資金流緊張的企業不利，但相信在越秀層面不是大問題，因資金流充裕穩定。越秀去年買地金額為410億元，料今年買地預算將會加大至逾500億元，積極進軍目標城市。

截至去年底，集團的「三道紅線」指標零踩線，剔除預收款後的資產負債率、淨負債率、現金短債比分別為69.2%、47.5%和2.25倍，全部「綠檔」達標。去年平均借貸成本為4.62%，按年下降31個基點。

今年融資成本或稍微上升

管理層表示，去年融資環璄前鬆後緊，集團主要在上半年進行置換，並調整債務結構，增加境內融資比重，令去年融資成本下降。由於預期今年的融資環境維持去年下半年的情況，相信融資成本或會上升少許，但整體仍維持在去年水平。

去年越秀累計合同銷售為957.6億元，按年上升32.8%，完成全年合同銷售目標802億元約119.4%，當日實現「軌交+物業」合同銷售金額為約170億元。截至去年底止，總土地儲備達到約2,454萬平方米。

期內，毛利率約為25.1%，按年下降9.1個百分點。管理層解釋，主因受到結轉出現結構性的變化以及部份地區限價的影響，但現時毛利率仍處於25%至30%的要求區間。

（第二版新增管理層言論）

相關文章：【業績│物管股】恒大物業去年多賺1.8倍 稱處快速擴展階段不派末期息

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦