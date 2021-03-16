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【業績│內房股】越秀地產去年核心淨利潤多賺14.6%　末期息增28%至6.3仙

股市 17:20 2021/03/16

分享：

越秀地產去年核心淨利潤多賺14.6%　末期息增28%至6.3仙

越秀地產 （00123） 去年盈利按年增21.9%至42.5億元（人民幣，下同），核心淨利潤增14.6%至40.2億元，派末期息0.063港元，按年增28.6%。全年派息每股0.12港元，按年升17.6%。越秀地產今日收報1.75港元，升2.3%。

越秀房託去年每基金分派0.2293元，看【下一頁】

截至去年底，集團的「三道紅線」指標零踩線，剔除預收款後的資產負債率、淨負債率、現金短債比分別為69.2%、47.5%和2.25倍，全部「綠檔」達標。去年平均借貸成本為4.62%，按年下降31個基點。

去年越秀地產累計合同銷售為957.6億元，按年上升32.8%，完成全年合同銷售目標802億元約119.4%，當日實現「軌交+物業」合同銷售金額為約170億元。

期內，毛利率約為25.1%，按年下降9.1個百分點。截至去底止，總土地儲備達到約2,454萬平方米。

相關文章：【業績│物管股】恒大物業去年多賺1.8倍　稱處快速擴展階段不派末期息

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編輯：袁諾曦

越秀地產（00123） 港股
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