推首個商界醫療券助2,000名基層 獲免費健康檢查及治療

疫情提高大眾對管理健康的意識，惟市況不佳加重部分基層人士的經濟負擔，即使患上疫病，仍不願求醫。宏利香港和基督教家庭服務中心合作推出首個由商界支付、非牟利機構提供服務的醫療券慈善計劃，涉及共2,000名居住於觀塘、港島東、深水埗、天水圍及荃葵青等5區居民受惠，免費享用醫療檢查及治療。

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其服務對象須年滿18歲、受惠於現時政府推出的津貼計劃包括在職家庭津貼計劃、鼓勵就業交通津貼計劃、幼稚園及幼兒中心學費減免計劃等合資格組別均可申請，並由註冊社工評估。一旦成功申請，基督教家庭服務中心的醫療團隊將為申請人士進行初步健康檢查及諮詢，並派發有效期為6個月的醫療券，供申請人士於已選擇的醫療中心或診所使用。

合資格人士可從7項自選醫療服務，包括中醫內科治療兩次、中醫針灸治療兩次及營養諮詢服務兩次等；是次計劃上月已在觀塘區正式展開，目前逾200名人士於輸候申請名單，預料最快於4月底推及至下一個地區。

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撰文：潘曉豐