【Visa優惠】Visa卡用戶HomeSquare購物　專享高達5折

▲ Visa與全港大型一站式家居主題商場之一 HomeSquare合作，提供多重獨家優惠。

Visa卡用戶留意！Visa與全港大型一站式家居主題商場之一 HomeSquare合作，提供多重獨家優惠。當中包括於58間指定商舖享有高達50%折扣優惠、以及參加有獎遊戲贏取獎賞。優惠期由即日起至4月30日。

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憑Visa卡於HomeSquare單筆購物滿$500或以上，即可參加有獎遊戲乙次，贏取豐富禮品。禮品包括：一田超級市場 $30 現金券、City’super $100 現金券、宜家家居 $200 禮品卡PIY Dough、雅蘭全滌印花夏天被 (單人) 、Calligaris CONNOR 毛氈收納籃、雅蘭全滌印花夏天被 (雙人) 、Calligaris DARYL 一套2件儲物籃 (奶白色 / 藍色) 、iloom DINO高密度棉兒童梳化、Calligaris EVAN 陶瓷花瓶、PIY Nude 衣帽架、DYSON PURE COOL LINK座地式二合一風扇空氣清新機、JURA A1 咖啡機。

另外，憑Visa卡於HomeSquare場內最多兩間不同家居商舖即日消費滿指定金額，可享以下優惠：１）即日消費金額滿$7,000或以上可享$100傢俬贈券及$100寢具布藝贈券。２）即日消費金額滿$15,000或以上可享$100傢俬贈券、$100寢具布藝贈券及HK$500室內設計贈券。憑Visa卡於HomeSquare 58間指定商舖消費，更可享高達50%折扣優惠。

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責任編輯：蘇穎琪