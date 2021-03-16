【美元滙價】美債息升利好美元專家料美滙指數今年底衝94關

▲ 全球聚焦聯儲局議息結果，美滙指數在92關爭持。

美債息抽升利好美元，但專家對美滙指數是否已轉重拾升軌呈大分歧，綜合5位名家意見，料美滙指數今年底目標價介乎88至94。適逢本周左右滙價的變數甚多，包括中美要員首次會晤等。再者，拜登1.9萬億美元的紓困大計剛開始派錢，市場憧憬通脹升溫，熱錢又再湧入股市，令美滙指數反覆挑戰92高位。況且，全球更聚焦聯儲局主席鮑威爾於本港時間本周四（3月17日）議息後，會否再出口術平抑債息急升。

惟業界普遍相信，聯儲局會暫時忍手，不急於扭曲操作，沽短債買長債，冀力遏債價的升勢，主因是先觀望經濟及通脹等短期狀况。不過，近期不少專家已爭相上調對美元預測，如信銀國際把美滙指數的年底目標，從93升至94，暫為最牛預估。

各專家對美滙指數的最新預測，可按下圖了解

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業界也紛紛轉軚看好美元 ，一改個別大行及海外名嘴曾預警，料今年美元急插兩成。大新（02356）經濟師溫嘉煒預計，美滙指數年內上落區間介乎87至93。信銀國際首席經濟師廖群回應本報查詢指，美元今年高低位為86至96，年底目標94。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢說，聯儲局主席鮑威爾料最快於今年第四季開始縮減買債規模，明年底或加息。若美國實質利率上升，美元有機會轉強，暫料今年高低位介乎89.21、以及年底報92.4，且料美國10年期債息約於1.5厘至兩厘徘徊。

黃栢寧又說，主要指標顯示，美國通脹恐慌正在加劇，即使聯儲局視之為短暫的，但投資者仍會擔心。那邊廂，外電指，美國今年經濟增長或近半世紀以來首度超越內地，高盛剛再上調美國今年GDP增長預測，由升6.9%再提高至升7%；大摩更樂觀，估計錄得7.3%增幅。反觀內地已預告今年GDP僅升6%。分析指，此現象乃自1976年、45年來首次。不過，瑞銀今天指，料內地今年的GDP增9%。

美元定存息最高達9厘【下一頁】

然而，美元在一片看漲聲中，上商研究部主管林俊泓卻預計，美元在89至94浮沉，年尾僅險守90心理大關。同樣，韓資樂天證券銷售總監陳欣預期，美元今年在86至93爭持，年底再失守90關，低見88。至於恒生（00011）首席市場策略員溫灼培多次明言，維持長期看淡美元的看法，畢竟美國財赤惡化，又飽受歐元區壯大、以及人民幣不斷加速數碼化所夾擊。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪