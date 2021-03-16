【職場熱話】下屬比自己年紀大 該如何自處？　網民經驗：不要過度退讓

辦公室政治就是打工一族的噩夢，如何談吐而不得罪人是一大學問。近日有網民於網上討論區發文，指自己最近升職，不懂得面對比自己年紀大的下屬。

大多數網民都建議樓主「不變應萬變」。有相同經歷的網民就表示，如果和下屬有衝突就要婉轉指導，平常就注意自己做得好不好。而且年資高的同事更不喜歡改變習慣，樓主要嘗試了解他們的工作模式來調整自己的管理風格，慢慢磨合。

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有人分享自己經歷，指自己升職後被以前同級的同事耍了一頓。同事聲稱會事無大小都請示他，但是就令他煩惱不堪，雞毛蒜皮的事都要處理。他又指以前做下屬時會和同事有說有笑，到升職後除了分配工作及早安再見以外，都不再想和同事說話。要記住大家都是成年人，工作時千萬不要過度退讓，希望樓主能借鑑他的經歷。

不過另一方面，網民分析樓主現況是成為「夾心人」，老闆有什麼事都會先罵他，他又不能罵下屬，真是有苦說不出。

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責任編輯：張瑋婷