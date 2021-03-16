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【港交所人事】港交所3名非委任董事AGM退任　3月24日前接受提名

股市 17:06 2021/03/16

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【港交所人事】港交所3名非委任董事AGM退任　3月24日前接受提名

港交所 （00388） 4月28日舉行股東周年大會（AGM），當中3名非港府委任董事將會退任，當中陳子政、莊偉林因連續服務12年，不符港交所最新《提名政策》資格因而退任，而春華資本創辦人胡祖六就自願不參選連任，令港交所董事會出現3個空缺。

港交所表示，股東若擬提名個別人士參選董事，須於3月24日（星期三）或之前向集團公司秘書（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場二期8樓）提交提名通知等文件。

港交所獨董陳子政拆解委任歐冠昇疑團 國安法下委任外籍舵手「百利而無一害」，可見【下一頁】

港交所董事會由13人組成，除了行政總裁出任執行董事，另有6名董事會成員為港府委任董事，另外6名董事就由股東選出。港府早前已公布，委任董事馮婉眉今年任期滿6年而將卸任，並委任啟明創投主管合夥人梁頴宇為董事會成員。

港交所表示，實行上，所有董事候選人都會由香港交易所的提名及管治委員會提名。根據《證券及期貨條例》委任的董事由提名及管治委員會提交予香港財政司司長批准及委任。

相關文章：

【港交所人事】港府委任啟明主管合夥人梁頴宇為港交所董事　接替卸任董事馮婉眉

【港交所人事】港交所委任集團總法律顧問　國泰周冠英跳槽

編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司

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