【新股IPO】智欣集團2187今日起招股 美團王興父親為基石投資者 入場費為12121元　

內地混凝土建材製造商及供應商智欣集團（新上市編號：02187）今日（16日）起至周五（19日）招股，計劃發售1.87億股，其中10%在港公開發售，90%為國際配售。智欣集團招股價為1.5元，每手8,000股，一手入場費12,120.92元，下周五（26日）掛牌；新華匯富為獨家保薦人。

智欣集團是次上市引入了兩名基石投資者，分別是從事房地產開發及建材行業的王苗，以及三一集團的梁穩根，兩者合計認購相當於26.1%的股份。然而，細看之下王苗原來還有另一個身份，他是美團 （03690） 創辦人王興的父親。

是次集資所得淨額預計約2.41億元，其中82.7%將用於擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能；3.6%用於引入企業資源規劃系統以提升資訊科技系統；3.2%用於改善環境保護系統。另外，部分款項用於購置攪拌車和混凝土泵車、以及用作一般營運資金。

成立於2007年的智欣集團，為中國福建省廈門市的混凝土建材製造商及供應商，主要產品為預伴混凝土及預製混凝土構件，產品集中在中國福建省出售，公司客戶為建築公司，以國企客戶為主。截至2020年10月底止10個月，智欣集團收入為6.02億元人民幣，按年升37.8%；純利為4297.3萬元人民幣，按年升41.1%。

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記者：張以正