【美股分析】Netflix擬禁止共用賬號　分析師指將造成用戶流失　下調目標價至472美元

上周據外媒報道，影視串流平台Netflix（NFLX）正測試新功能，擬禁止非同住用戶共享賬戶，進而迫使非付費觀眾訂閱服務，增加付費用戶的規模。Benchmark分析師Matthew Harrigan認為此舉將削弱Netflix的議價能力，同時造成一定的用戶流失，他對該公司的評級為「 賣出 」 ，並將其目標價格從485美元下調至472美元。

現時Netflix默認允許最多4個用戶使用同一賬號，研究公司Magid的數據顯示，目前大約33％的Netflix用戶正共享密碼。但公司推出的新功能後，其他賬號使用者主頁會彈出驗證頁面，要求其輸入發送至賬號擁有者的認證訊息，以證明雙方是同住狀態。公司發言人指，此設計的目的主要是為了確保使用者在使用Netflix帳戶時已經獲得授權。

不少美國用戶指，自己與家人分別居住在美國不同的城市或地區，共享同一個賬號。更有用戶直言：「如果他們（NFLX）禁止我的家人使用，我會取消訂閱。」

【美股焦點】共用帳號不再? Netflix擬封殺非同住帳號登入【下一頁】

【美股分析】如何應對股災到來？ 投資專家7條Tips教路【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

BMO Capital Markets分析師Daniel Salmon則持相反看法，他認為禁止共用賬戶的策略，反而有助增加付費用戶，推動公司增長。他對Netflix的目標價為700美元，持「超越大市」評級。

根據Factset數據，目前華爾街40位分析師中，有27位對Netflix持「買入」或同等評級，整體平均目標價為 626.88美元，較現價 520.25美元，仍有超過兩成的潛在升幅。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機