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神秘富豪花逾5.5億買豪宅　用海外公司名義入市　啃1.65億辣稅　辣稅金額夠買幾間貝沙灣大宅

股樓投資 17:19 2021/03/16

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雖然「北水」仍未大舉重臨，但近期豪宅市場屢錄高價成交，以九倉（00004）旗下山頂道豪宅77/79 PEAK ROAD為例，發展商早前連續售出多伙，其中77D號洋房成交價逾5.514億元。據土地註冊處資料，新買家以海外註冊公司名義入市，公司名字為AMPLE FLAIR GROUP LIMITED。按目前規定，買家要支付樓價三成的「辣招稅」，即涉逾1.654億元。

值得留意的是，上述「辣招稅」金額，足夠購買數間貝沙灣海景大宅，以近期成交為例，利嘉閣陳漢白說，貝沙灣1期7座高層B室，實用面積1,366平方呎，為三房套連工人套間隔，連車位，望海景，日前以4,180萬元易手，實用呎價約30,600元。陳漢白續說，貝沙灣本月至今累錄約2宗成交，現時約有276個單位放售，最低入場價由1,220萬元起。

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市場分析指，不少在美上市的中資企業陸續回歸香港第二上市，這些企業老闆和高層將成為香港豪宅市場的生力軍，甚至帶動豪宅樓價上升，惟本港疫情反覆，這班富豪暫難來港，但預計疫情受控後，中港重新通關，這批新資金將登陸豪宅市場，繼而推動豪宅樓價上升，成為樓市的升市「火車頭」。

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撰文 : 黃卓賢

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豪宅 九龍倉集團（00004） 77／79 PEAK ROAD
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