【業績│物管股】恒大物業去年多賺1.8倍不派息　料今後3年收入至少增50%（第二版）

▲ 恒大物業去年多賺1.8倍 不派末期息

恒大物業 （06666） 公布上市後首份業績。恒大物業去年收入按年增43.3%至105.1億元（人民幣，下同），盈利按年增1.8倍至26.5億元。恒大物業指，公司仍處於業務快速擴展階段，不建議派末期息。恒大物業今日升7.4%，收報16.3元。

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料未來3年管理規模年增長50%

恒大物業總經理胡亮表示，今年首兩個月在管面積增加了1.1億平方米，整體在管面積達4.1億平方米，若按全年6億平方米的計劃計，目前已完成約70%。而大股東恒大 （03333） 每年均有龐大的交付量，例如去年恒大去年銷售金額達7300億元，相關的面積會在未來兩至三年轉化為集團的在管面積，料今後3年管理規模可保持50%的增長速度。

副總經理安麗紅續指，未計及重大併購及新業務擴展的影響，預期2021年至2013年營業收入平均每年增長50%至60%，並稱收入增長不單純依靠面積的增長，也有增值服務的貢獻，料社區增值服務將成為集團業績增長的新引擎。她預期，2021年至2013年非業主增值服務收入平均增長30%至40%，而社區增值服務收入今年則增長90%以上。

物業管理費用今年或至少升6成

另外，她指，按照在管面積6億平方米計算，估計今年物業管理費用收入按年升60%至70%，隨著覆蓋城市擴大，未來兩年收入增速可期。

去年物業管理服務收入約63.2億元，按年增長約37.1%，毛利率上升15.9個百分點至約33.6%，佔總收入比約60.2%；社區增值服務收入增1.2倍至12.6億元；非業主增值服務增36.1%至29.2億元。

截至去年底止，恒大物業合約面積約5.7億平方米，按年增11.9%，在管面積達3億平方米，按年增26.1%。毛利率達38.1%，按年增加14.2個百分點。

恒大物業表示，計劃快速擴大非住宅業態市場份額，重點關注商寫、公建、產業園及城市公服領域。2021年在管面積目標突破6億平方米，力爭成為全球最大綜合城市服務運營商。

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編輯：袁諾曦