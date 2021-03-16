【業績│物管股】恒大物業去年多賺1.8倍　稱處快速擴展階段不派末期息

▲ 恒大物業去年多賺1.8倍 不派末期息

恒大物業 （06666） 公布上市後首份業績。恒大物業去年收入按年增43.3%至105.1億元（人民幣，下同），盈利按年增1.8倍至26.5億元。恒大物業指，公司仍處於業務快速擴展階段，不建議派末期息。恒大物業今日升7.4%，收報16.3元。

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截至去年底止，恒大物業合約面積約5.7億平方米，按年增11.9%，在管面積達3億平方米，按年增26.1%。毛利率達38.1%，按年增加14.2個百分點。

去年物業管理服務收入約63.2億元，按年增長約37.1%，毛利率上升15.9個百分點至約33.6%，佔總收入比約60.2%；社區增值服務收入增1.2倍至12.6億元；非業主增值服務增36.1%至29.2億元。

恒大物業表示，計劃快速擴大非住宅業態市場份額，重點關注商寫、公建、產業園及城市公服領域。2021年在管面積目標突破6億平方米，力爭成為全球最大綜合城市服務運營商。

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編輯：袁諾曦