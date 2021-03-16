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【阿里巴巴】《南華早報》總裁劉可瑞向員工發信　強調阿里巴巴對南早承諾不變

Hot Talk 16:50 2021/03/16

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《南華早報》行政總裁劉可瑞今日（16日）向員工發函，強調阿里巴巴對《南華早報》的承諾不變。

《華爾街日報》昨天（16日）報道，傳中國監管部門審視阿里巴巴持有的媒體名單後，對阿里巴巴的媒體資產規模感到「震驚」，要求阿里巴巴（09988）剝離其媒體資產，引來外界揣測，阿里巴巴投資的《南華早報》或會包括在內。《南華早報》行政總裁劉可瑞今日（16日）向員工發函，指公司已留意到有關報道，強調阿里巴巴對《南華早報》的承諾不變，阿里巴巴將繼續支持該報的使命及商業目標。

大摩指剝離媒體資產有助增加電商投入，詳情可見﹕【下一頁】

劉可瑞在內文表示，公司不會就「沒有根據的」傳言作出回應，但《南華早報》將會要求《華爾街日報》更改有關報道，更正《南華早報》與另一間媒體《新華社》並沒有伙伴關係，阿里巴巴與上述媒體的關係並不會影響到《南華早報》的運作。

據早前外媒報道，《南華早報》為阿里巴巴現時旗下全資子公司之一。阿里巴巴亦有投資其他媒體，集團持股約37%內地媒體「第一財經集團」，近30%「新浪微博」股份，以及持股6.7%嗶哩嗶哩Bilibili（美﹕BILI）。

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編輯﹕賴奕羚

港股 嗶哩嗶哩（美：BILI） 阿里巴巴－SW（09988） 新華社 阿里巴巴 南華早報

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