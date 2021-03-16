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【周末好去處】樂富廣場推「Urban Retreat綠運會」　免費玩八項新興運動

商業 18:00 2021/03/16

分享：

新活動「Urban Retreat綠運會」於3月20日至4月25日的周末及公眾假期舉行。

樂富廣場以綠色健康生活概念，設計一系列主題活動。新活動「Urban Retreat綠運會」於3月20日至4月25日的周末及公眾假期舉行。場內3萬呎休憩用地，劃分為三個運動區域，包括草地區、球網區及平地區。

市民可免費借用場地及運動用品，參與源自美國、歐洲、日本及本地原創的八項新興運動。包括芬蘭木柱、國皇棋、滾球、手綿球、匹克球、圈網球、地壺及布袋球。新興運動玩法多變，除了要求體能及身手敏捷，還考驗參加者的智慧及團體合作。

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消費滿600元　可獲專業教練指導做運動
活動期內，現場有專業教練介紹各項新興運動玩法。而在指定日子，會舉行示範比賽，邀請精英隊伍即場切磋。另外，在活動期間，顧客只要以電子貨幣累積淨消費額滿600元或以上，可預約參加「Urban Retreat綠運會」、「都市農莊導賞團」及「創意彩繪盆栽工作坊」。

活動詳情：
樂富廣場「Urban Retreat 綠運會」主題活動
日期：2021年3月20日至4月25日（逢星期六、日及公眾假期）
地點：九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場B區

責任編輯：馬意文

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