【周末好去處】樂富廣場推「Urban Retreat綠運會」　免費玩八項新興運動

▲ 新活動「Urban Retreat綠運會」於3月20日至4月25日的周末及公眾假期舉行。

樂富廣場以綠色健康生活概念，設計一系列主題活動。新活動「Urban Retreat綠運會」於3月20日至4月25日的周末及公眾假期舉行。場內3萬呎休憩用地，劃分為三個運動區域，包括草地區、球網區及平地區。

市民可免費借用場地及運動用品，參與源自美國、歐洲、日本及本地原創的八項新興運動。包括芬蘭木柱、國皇棋、滾球、手綿球、匹克球、圈網球、地壺及布袋球。新興運動玩法多變，除了要求體能及身手敏捷，還考驗參加者的智慧及團體合作。

【好想去旅行】國泰航空推「里數加現金」 付款方式 享即時確認機位

【消費優惠】HomeSquare本周六推《寵物 ‧ 家 ‧ 市集》 設超過20個本地自家製手作檔

消費滿600元 可獲專業教練指導做運動

活動期內，現場有專業教練介紹各項新興運動玩法。而在指定日子，會舉行示範比賽，邀請精英隊伍即場切磋。另外，在活動期間，顧客只要以電子貨幣累積淨消費額滿600元或以上，可預約參加「Urban Retreat綠運會」、「都市農莊導賞團」及「創意彩繪盆栽工作坊」。

活動詳情：

樂富廣場「Urban Retreat 綠運會」主題活動

日期：2021年3月20日至4月25日（逢星期六、日及公眾假期）

地點：九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場B區

責任編輯：馬意文