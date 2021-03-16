  • 25°C
香港時間 : 2021316日 (二) 18:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSM台積電】兩圖看懂台積電芯片霸權

股市 16:50 2021/03/16

分享：

全球車用芯片短缺，車廠被逼暫停生產，美日德政府相繼向台積電（美：TSM）為首的台灣芯片製造商求援。CNBC引述市場研究機構TrendForce數據顯示，台積電佔全球半導體市場逾半市佔率，另有分析指其先進製程技術，現階段幾乎無廠商能及。

報道引述台灣研究機構TrendForce數據指出，台灣是半導體供應鏈中最大晶圓代工基地，去年台灣晶圓代工廠營收佔全球代工業者逾60% ，其中台積電佔54%。事實上，不少大型科技企業，如蘋果、高通、輝達（Nvidia）也是台積電的客戶。

台積電上月營收按年增14%　3納米製程進度較預期超前【下一頁】

上海龍洲經訊 （Gavekal Dragonomics） 科技業分析師王丹 （Dan Wang） 指出，單看市佔率仍然不能完全反映台積電於半導體業的重要性。他指出，目前台積電目前在先進製程上，幾乎沒有對手，全球先進製程的生產，都經過台積電處理。目前全球晶圓代工的先進製程上，只有台積電和三星能製造5奈米晶片。 台積電更已在為下一代 3 奈米製程做準備，預計 2022 年開始生產，顯見持續維持領先地位。

目前不少國家包括中國也計畫提高半導體投資金額，目標是能自給自足。不過，研調機構歐亞集團 （Eurasia Group） 分析師 Paul Triolo 表示，受到美國政府的阻撓，中國最大的代工廠中芯國際 （00981） 增長受限。

TrendForce 數據顯示，中芯國際是 2020 年全球第五大晶圓代工廠，僅次台積電、聯電 （台：2303）、韓國的三星以及美國的格芯。

分析指出，雖然中芯國際可以使用 ASML 設備，但該公司也需花費數年時間研發，才有可能量產先進製程芯片，在此之前，台積電都將保持領先地位。

相關文章：【TSM】台積電今年將招聘9000人　人數創歷史新高

【汽車缺芯】台灣水情吃緊減量供水 台積電、聯電等半導體廠啟動水車支援

編輯：吳敏芳

 

股票 台積電（美：TSM） 台灣 晶片 台積電
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄444億元、超額認購30.7倍
【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄444億元、超額認購30.7倍
【套丁案後遺】王潘律師行據報被6家銀行暫停承造按揭
【套丁案後遺】王潘律師行據報被6家銀行暫停承造按揭
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【阿里巴巴股價】阿里巴巴傳遭要求剝離媒體資產　大摩：有助釋放資源增加電商投入（第三版）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴傳遭要求剝離媒體資產　大摩：有助釋放資源增加電商投入（第三版）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR低港1%　夜期收市升159點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR低港1%　夜期收市升159點（不斷更新）