【TSM台積電】兩圖看懂台積電芯片霸權

全球車用芯片短缺，車廠被逼暫停生產，美日德政府相繼向台積電（美：TSM）為首的台灣芯片製造商求援。CNBC引述市場研究機構TrendForce數據顯示，台積電佔全球半導體市場逾半市佔率，另有分析指其先進製程技術，現階段幾乎無廠商能及。

報道引述台灣研究機構TrendForce數據指出，台灣是半導體供應鏈中最大晶圓代工基地，去年台灣晶圓代工廠營收佔全球代工業者逾60% ，其中台積電佔54%。事實上，不少大型科技企業，如蘋果、高通、輝達（Nvidia）也是台積電的客戶。

台積電上月營收按年增14% 3納米製程進度較預期超前【下一頁】

上海龍洲經訊 （Gavekal Dragonomics） 科技業分析師王丹 （Dan Wang） 指出，單看市佔率仍然不能完全反映台積電於半導體業的重要性。他指出，目前台積電目前在先進製程上，幾乎沒有對手，全球先進製程的生產，都經過台積電處理。目前全球晶圓代工的先進製程上，只有台積電和三星能製造5奈米晶片。 台積電更已在為下一代 3 奈米製程做準備，預計 2022 年開始生產，顯見持續維持領先地位。

目前不少國家包括中國也計畫提高半導體投資金額，目標是能自給自足。不過，研調機構歐亞集團 （Eurasia Group） 分析師 Paul Triolo 表示，受到美國政府的阻撓，中國最大的代工廠中芯國際 （00981） 增長受限。

TrendForce 數據顯示，中芯國際是 2020 年全球第五大晶圓代工廠，僅次台積電、聯電 （台：2303）、韓國的三星以及美國的格芯。

分析指出，雖然中芯國際可以使用 ASML 設備，但該公司也需花費數年時間研發，才有可能量產先進製程芯片，在此之前，台積電都將保持領先地位。

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編輯：吳敏芳