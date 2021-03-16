歐盟將審議「疫苗護照」　西班牙首相桑切斯：歐盟所有成員國都支持

歐洲聯盟委員會正計劃推行新冠肺炎「疫苗護照」，立法草案將於明天(17日)審議。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）稱，歐盟所有成員國都希望能盡快推出疫苗護照，重啟國與國之間的旅遊活動。

【新冠疫情】歐盟六成員國不滿疫苗分配不公 六國領袖促歐盟商議對策 【下一頁】

有消息指,「疫苗護照」的草案將會列明只承認由歐洲藥品管理局批准的新冠疫苗, 即接種未獲歐盟批准的中國以及俄羅斯疫苗, 將無法取得「疫苗護照」。「疫苗護照」會包括「護照」持有人是否已接種新冠疫苗, 接種的疫苗是哪一款, 病毒的檢測結果以及是否新冠肺炎的康復者等資料。

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正訪問法國的西班牙首相桑切斯與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在蒙托邦（Montauban）會面並舉行安全峰會，兩人在會後的聯合記者會中提到有關疫苗護照一事。西班牙首相桑切斯表示, 所有歐盟成員國都希望可以盡快推行「疫苗護照」, 又指西班牙政府支持相關計劃, 亦預計最快5月會有所行動, 此舉將會有助盡快重啟旅遊。而法國總統馬克龍表示, 疫情的發展是恢復跨境旅遊的先決條件。

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責任編輯：羅浩濂