【下月開始】交通津貼上限提高至500元

行政會議今批准4間專營巴士公司加價，部份加幅於下月生效，政府今日同時宣布，將提高「公共交通費用補貼計劃」的補貼上限，由400元提高至500元，同時延長計劃6個月至今年12月31日。

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而交通津貼門檻於去年7月起降低至200元，政府今日宣布，有關安排會同時延長半年。即在上述安排下，市民每月交通開支若超過200元，政府就會補貼超出金額的三分之一，上限為500港元。

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由2019年1月1日起，市民每月的公共交通開支若超出400元，政府會為超出400元的實際公共交通開支提供25％的補貼，補貼金額以每月300元為上限。去年1月1日起，超出400元的公共交通開支補貼比率由四分之一提升至三分之一，每張八達通的補貼上限亦由每月300元提高至400元。

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責任編輯：陳楚琨