  • 28°C
香港時間 : 2021316日 (二) 16:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國物價指數加入消毒搓手液 因疫情下常用

環球社會熱點 16:36 2021/03/16

分享：

新冠肺炎疫情下，各地民眾都習慣使用搓手液消毒雙手，搓手液似乎成為人們日常不可或缺的生活用品。有見及此，英國國家統計局（ONS）也修訂消費物價指數（CPI）的貨品範圍，加入了搓手液供民眾參考。

加入統計的部分商品

    點擊圖片放大
    +3
    +2

英國ONS將多項貨品及服務納入統計，定期監察其按月價格來計算通貨膨脹率，來反映消費者行為與消費習慣的變化。

《衛報》報道，ONS今年修訂統計貨品及服務範圍時，加入了17項貨品，同時刪除了10項貨品，至於其餘729項貨品則維持不變。ONS指出，當局留意到公眾因應新冠疫情改變生活方式，因此決定修訂貨品與服務種類。

當局加入的搓手液於疫情期間成為人們的生活必需品，加入智能手錶與啞鈴，則是因為民眾在健身室關閉期間留在家中做運動，對運動用品的需求也大增。

隨著英國打算由2030年起停售柴油車與汽油車，ONS將電動汽車和混合能源汽車納入統計。而不少人在英國封城期間裝修，因此當局也將智能燈膽納入統計。

剔出統計範圍的部分商品

    點擊圖片放大
    +3
    +2

有加自然也有減。由於疫情下不少人留在家中工作，ONS將商業場所常用的地毯剔出統計範圍。當局更指目前有更多人喜歡吃麥提莎等麥芽朱古力，將白朱古力條剔出統計範圍。當局同時加入即溶咖啡粉，並剔除研磨咖啡粉。

責任編輯：鄭錦玲

傳染病 疫情 CPI 英國 搓手液 智能手錶 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

Facebook與澳洲新聞集團達協議 未來3年付費買新聞

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月16日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月16日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月16日 時間16:00）
【新冠疫苗】挪威丹麥再有人死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】挪威丹麥再有人死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【阿斯利康疫苗】德意法三國停打 世衛堅稱安全（第二版）
【阿斯利康疫苗】德意法三國停打 世衛堅稱安全（第二版）
【阿斯利康疫苗】再多兩國停打牛津疫苗 阿斯利康堅稱無問題
【阿斯利康疫苗】再多兩國停打牛津疫苗 阿斯利康堅稱無問題
英女王膝壓梅根？《查理周刊》嘲諷封面漫畫捱批
英女王膝壓梅根？《查理周刊》嘲諷封面漫畫捱批
【阿斯利康疫苗】血栓是甚麼？同牛津疫苗有關嗎？
【阿斯利康疫苗】血栓是甚麼？同牛津疫苗有關嗎？