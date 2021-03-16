英國物價指數加入消毒搓手液 因疫情下常用

新冠肺炎疫情下，各地民眾都習慣使用搓手液消毒雙手，搓手液似乎成為人們日常不可或缺的生活用品。有見及此，英國國家統計局（ONS）也修訂消費物價指數（CPI）的貨品範圍，加入了搓手液供民眾參考。

加入統計的部分商品

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英國ONS將多項貨品及服務納入統計，定期監察其按月價格來計算通貨膨脹率，來反映消費者行為與消費習慣的變化。

《衛報》報道，ONS今年修訂統計貨品及服務範圍時，加入了17項貨品，同時刪除了10項貨品，至於其餘729項貨品則維持不變。ONS指出，當局留意到公眾因應新冠疫情改變生活方式，因此決定修訂貨品與服務種類。

當局加入的搓手液於疫情期間成為人們的生活必需品，加入智能手錶與啞鈴，則是因為民眾在健身室關閉期間留在家中做運動，對運動用品的需求也大增。

隨著英國打算由2030年起停售柴油車與汽油車，ONS將電動汽車和混合能源汽車納入統計。而不少人在英國封城期間裝修，因此當局也將智能燈膽納入統計。

剔出統計範圍的部分商品

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有加自然也有減。由於疫情下不少人留在家中工作，ONS將商業場所常用的地毯剔出統計範圍。當局更指目前有更多人喜歡吃麥提莎等麥芽朱古力，將白朱古力條剔出統計範圍。當局同時加入即溶咖啡粉，並剔除研磨咖啡粉。

責任編輯：鄭錦玲