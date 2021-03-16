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【股市熱話】眼見身邊同學炒股賺倍好易 問學生應不應該投資？ 網民：盡早學習對未來有好處

理財智慧 18:10 2021/03/16

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身邊至少有一半人在討論股票並不是常事，以前不鼓吹投資，腳踏實地的工作才是王道。時代變遷，似乎盡早學會投資才能跟上社會的步伐。近日有網民於網上討論區發文，詢問大家學生是否應該投資。

樓主說明自己有朋友買了股票，指現在股票升值，賺了幾千元，未來應該會繼續往上，到時再沽就可以賺一萬多元，也就是翻倍。看到朋友隨意按幾個按鈕就賺到錢，令樓主不禁疑惑：「係咪真係咁好賺？係咪應該開始學下投資？」。

【美股分析】Netflix擬禁止共用賬號　分析師指將造成用戶流失　下調目標價至472美元【下一頁

有大學生網民就回應樓主，是應該學習如何投資，但同時亦要了解投資的性質。例如，投資不代表只有股票，還會有基金、債券、甚至保險。像是樓主一樣怕風險大的話，就是因為本金較少，未能分配投資在不同領域以減低風險。雖然看似很困難，但是遲早要出社會工作，盡早學習投資知識也對未來有好處。

【阿里巴巴9988】傳監管部門要求阿里剝離媒體資產 大摩兩大理由料影響有限 【下一頁

另外有人建議樓主可以先投資美股，入場費較少，適合新手。而且一開始可以先買穩定股作長期投資，在此期間可以慢慢了解股市。如果本金太少就應該要先存錢，因為買入沽出的手續費都很容易耗光本金。

網民建議：

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責任編輯：張瑋婷

 

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