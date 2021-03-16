【美股分析】低盈利能力兼惹空軍狙擊 九股或有機會大跌

新經濟股在疫情後受惠在家工作熱潮節節上升，但踏入今年，隨著美國十年期國債孳息率上揚，高估值的新經濟股迎來調整，當中未有盈利能力的公司，跌幅更加驚人。

在此前提下，投資者在撈底時亦宜小心部署，避免買入盈利能力較低，而且沽空比率較高的股票，以免和淡友短兵相接。研究機構Wolfe Research便指，同時符合上述兩特徵的股票，跑輸大市甚至是「爆煲」的機會也較大，該行又列出九隻較危險的股票。（見下圖）

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該行以化妝品製造商Coty（COTY）為例，指該股已由二月公布業績後下跌單日下跌15%，正是因為盈利不及預期；網上二手車交易商Carvana（CVNA）亦名列在Wolfe Research的名單之一，此股在受惠疫情的預期下，過去52周股價已上升535%，但遂股仍未達至收支平衡，市場預期今年每股虧損1.96美元，明年每股虧損則收窄至0.97美元。

即使此股年初至今錄得11%回報，但卻一度由315美元高位跌至241美元，跌幅超過兩成，現時該股已回升至287美元，惟沽空比率仍高達22%。

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