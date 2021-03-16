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【展覽復辦】環球展覽業去年按年萎縮68%　貿發局料上半年B2B展仍需網上舉行

商業 16:37 2021/03/16

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是次「國際採購滙」有超過1400個來自20個國家及地區的參展商，共有19展團。

疫情促使O2O展覽成新趨勢。為協助中小企在疫下爭取新訂單，香港貿發局將集合７項原定於春季舉行的貿易展覽，以「網上加實體」展覽模式，結合成於3月至7月舉行的「國際採購滙」。

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是次「國際採購滙」有超過1400個來自20個國家及地區的參展商，共有19展團，活動會繼續以AI技術進行商務配對。另一方面，由於留意到不少中小企資源有限，故貿發局也推出新的產品視頻製作服務，協助企業更有效推廣產品。企業可由下周起率先以網上展覽平台建立聯繫，待疫情緩和後再參與7月舉辦的實體展覽。

香港貿發局副總裁周啟良表示，受疫情影響，由去年起，全球有不少實體展覽取消或延期，他引述國際展覽業協會(UFI)估計，去年環球展覽業按年萎縮了68%，並有價值約3,700億美元的合約因而未能簽訂。

隨着疫苗面世並開始大規模接種，周預期，商貿活動將逐漸重回正軌，然而相信今年上半年的B2B展覽仍需在網上舉行。至於B2C時展覽方面，該局計劃在４、７、８月舉辦「時尚購物展」、「書展」及「美食展」，他相信只要疫情持續緩和，有關展覽將能如期舉行，否則當局會再次變陣助中小企拓網上銷售。

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責任編輯：蘇穎琪

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