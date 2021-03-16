【Signal】Signal疑遭內地封鎖　內地用戶需翻牆使用

▲ 最新外媒消息指，Signal近日似乎被中國禁用，內地用戶需透過VPN進行「翻牆」，才能使用該程式。

早前WhatsApp宣布更改私隱條款，另一款熱門通訊軟件Signal，因加密度及私隱程度較高，引來大量全球用戶下載。據最新外媒消息指，Signal近日似乎被中國禁用，內地用戶需透過VPN進行「翻牆」，才能使用該程式。

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據外國科技媒體《TechCrunch》報道，加密通訊軟件Signal懷疑遭到內地封鎖。有用戶發現，在今日（16 日）開始已無法在不設定VPN下使用Signal 。另外，專門追蹤網站審查的 Greatfire.org 亦發現，在3月15日開始已無法在中國境內瀏覽Signal官網。

報道指，目前蘋果（Apple）的中國App Store仍可下載該程式。至於Android中國用戶就表示，一早已無法使用Google官方Play Store下載程式，並需經由從第三方平台下載。

報道引述分析機構Sensor Tower的數據指出，直至現時為止，約有51萬名內地用戶透過蘋果中國App Store下載Signal ，而全球下載量則超過1億。現時尚未清楚，當局計劃暫時或永久性封鎖Signal，目前該款應用程式及網站在香港仍能正常運作。

責任編輯：李寶如