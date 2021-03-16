【港元定期存款】港元定存6厘超高息最後召集 追息族趕尾班車

▲ 不少高息計劃於本月底到期，包括集友的6厘息，以及工銀亞洲3厘。

還有半個月便是季結，避險族如在眼下波動市，望替辛苦錢急覓避風港須注意，因今年初不少港銀搶閘出招，紛推高息港元定期存款計劃，普遍於3月底到期，例如冠絕全城的集友7天港元短存享6厘息等。業界關注，低息環境持續下，眼下虛擬銀行及傳統銀行齊減港元定期存款息，市面現有3至6厘的特高息會否下架，遂忠告有閒資族宜緊抓高息仍在，先鎖定優惠。

港元定存最高息達6厘，其他銀行息率如何？可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +2

專家預計，踏入次季，存息暫仍易跌難升，主因是近日健身室又再爆疫，業界聚焦會否妨礙經濟復甦，仍靜待貸款需求的恢復狀況，高息吸存才有較好出路。

此外，綜觀首季，雖然大小銀行普遍延續自去年底的降息浪，但仍有中資大行逆市玩突擊，新春後突推3個月港元定存3厘超高年息。工銀亞洲於2月18日悄悄出招，在原有3個月享1.8厘的計劃，再新增3厘息的選擇。這兩個特惠息皆要求手機銀行e開戶的全新客戶，以及於3月底到期外，3厘息還多一項要求，是新客同時在線上開立綜合投資帳戶等。

港元定存處減息潮中，邊間大行最高息？【下一頁】

而上述高息的門檻低至1000元，但以5萬元作上限，如以3厘冠絕全城的年息率，再按最多只敘造5萬元計，3個月存期賺息375元，較1.8厘全期賺225元，多150元。

不過，相比去年上述中資大行在相同短存曾推4.2厘破頂息，3厘息有所距離，凸顯今年搶存戰收斂。

相關文章：【人民幣定期存款】中資行300天人幣定存推2.55厘高息 港銀爆搶客戰爭人幣頭寸

【美元定期存款】美元定存息最高9厘 憧憬挾淡倉博滙息雙賺

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪