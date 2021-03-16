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【美國債息】景順：通脹預期刺激10年期債息續揚　未虞重演2013年縮減恐慌

股市 16:15 2021/03/16

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景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭預期，通脹升溫預期短期內將繼續推升美國長債息。

美國總統拜登的1.9萬億美元刺激方案獲批，刺激通脹預期升溫，美國長債息上揚。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，相信通脹預期會支持美國10年期債息持續上揚，但由於並未引起任何流動性問題，預計聯儲局本周議息會議後會重申不會收緊貨幣政策或加息，以穩定市場情緒。

美國10年期國債息上周升穿1.6厘。趙耀庭相信，與美國大規模的1.9萬億美元刺激方案有關，尤其是對合資格國民派發每人1,400美元，增加購買力並因而帶動通脹升溫。

美國紓困｜拜登簽1.9萬億美元紓困案 發每周300美元失業支票、冀獨立日生活如常｜【下一頁】

趙耀庭續指，隨著美國開始疫苗接種計劃，美國境內的航空旅遊顯著上升，以及經濟活動復甦的預期利好，相信美國民眾今次獲發紓困款項後更願意消費，更有可能一併釋放去年獲發的600美元消費力。

景順：未虞重演2013年的「縮減恐慌」　料資金追逐價值型股份

他預期，通脹預期對孳息率的影響在未來一季都會持續，而聯儲局當然可以透過包括調整購買資產力度回應債息上揚，但由於債息上揚暫時未造成市場流動性問題，而且聯儲局早前表明容許短期通脹升越2%的目標，估計本周議息後鮑威爾會重申無意收緊貨幣政策及加息的立場。

市場憂慮美國通脹升溫，將重演2013年的「縮減恐慌」（taper tantrum），但趙耀庭認為今次情況與2013年不盡相同，主要是今次主要是由環球復甦的樂觀情緒主導，未至於觸發到聯儲局要調整貨幣政策。

債息趨升不利新經濟股，趙耀庭預期第2季板塊輪動會持續，高估值的股份繼續調整，而週期性股份目前已見到大量資金流入，但價值型股份則仍然相對落後，他預期未來價值型股份將呈「追落後」，資金流入動力會增強。

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記者：趙穎妍

貨幣政策 經濟 新經濟 議息 加息 鮑威爾 拜登 通脹 美元 板塊
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