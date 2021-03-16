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【網民熱話】土瓜灣是滄海遺珠還是被遺棄的社區？ 網民：不發展更好

理財智慧 18:01 2021/03/16

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一說到土瓜灣，很多年輕人會回答有聽說過，但就不知道具體位置，甚至以為會有地鐵站到。近日有網民於網上討論區發文，指土瓜灣是一個被政府遺棄的社區。

 

樓主指，土瓜灣歷史悠久，由1997年前到現在，還是沒有公屋、地鐵。交通不便加上樓宇昂貴，令土瓜灣沒有人氣，商場不進駐。同時，因為人口密度低，連康文設施也特別少，球場的數量也少得可憐。後來，機場搬到大嶼山，舊址啟德擱置下來，政府寧願發展啟德也不改善土瓜灣。樓主甚至覺得「宜家有地鐵都太遲,係全港最後一個人住既區有地鐵咁滯」。

【網民熱話】洗手間鋼筋外露 單位值不值得買？ 網民：購入後手尾長 【下一頁

雖然樓主十分不滿土瓜灣的不便，不少網民卻指土瓜灣是香港的滄海遺珠，沒有過多人口，安靜的居住環境，寧願不發展。他們認為，土瓜灣是難得一見的擁有自己風土人味的小區。如果有大型商場進駐，反而會變成旺角、尖沙咀那種一式一樣的社區。再者，如果樓主想去購物，可以自行走路到黃埔、紅墈等地方。

 

有網民分析，土瓜灣因為土地分配問題是難以興建大型屋苑，大部分業權是私人擁有，就算要興建也只會是私人樓宇並非公屋。而且，等沙中線開放後，加上本來的交通配套，土瓜灣可謂是市區中的淨土。

 

【延伸閱讀】料建900個中小型住宅單位 土瓜灣道榮光街重建項目今日起展開【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

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