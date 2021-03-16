Facebook與澳洲新聞集團達協議 未來3年付費買新聞

澳洲早前開創先河，通過要求科企向澳洲新聞機構付費的法案後，Facebook與傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的澳洲新聞集團（News Corp Australia）達成協議，未來3年將向該集團的新聞內容付費，涵蓋澳洲新聞集團的所有內容。

新加坡正和澳洲商討旅遊氣泡 最快7月推出 【下一頁】

Facebook已與澳洲新聞集團達成協議，未來3年向集團旗下新聞內容付費，讓Facebook用戶可繼續於平台閱讀及分享新聞報道，涉及的金額則未有披露。連同上月與Google及Apple的協議，澳洲新聞集團已就其新聞內容收費問題，與三大主要科技巨企達成協議。

新聞集團在美國與Facebook亦有類似協定，但規模較細，主要涉及美國版Facebook新聞功能Facebook News tab中的內容，雙方今次在澳洲的協議，涉及範圍大得多，包括澳洲新聞集團的所有內容。

澳洲新聞集團是澳洲最大的傳媒集團之一，旗下有多份報紙，包括《澳洲人報》（The Australian）、澳洲《每日電訊報》（The Daily Telegraph）、《太陽先驅報 》（The Herald Sun）等，控制澳洲7成報章發行，並擁有新聞網news.com.au及澳洲天空新聞頻道。

澳洲SBS電視台停播所有中國央視新聞節目 【下一頁】

為確保當地新聞媒體能為其產生的內容獲得合理報酬，當地政府立法要求科企向澳洲新聞機構付費，才能於平台轉發及上載澳洲新聞，Facebook一度頒下澳洲新聞禁令反制，禁絕平台上所有新聞媒體的專頁，並禁止用戶閱讀及轉發新聞。

事件引發極大爭議，輿論狠批Facebook霸道，後來雙方都做出讓步，澳洲政府同意對相關法例作調整，Facebook則解除禁令。

責任編輯：郭麗明