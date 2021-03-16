  • 28°C
香港時間 : 2021316日 (二) 16:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Facebook與澳洲新聞集團達協議 未來3年付費買新聞

環球社會熱點 16:44 2021/03/16

分享：

澳洲早前開創先河，通過要求科企向澳洲新聞機構付費的法案後，Facebook與傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的澳洲新聞集團（News Corp Australia）達成協議，未來3年將向該集團的新聞內容付費，涵蓋澳洲新聞集團的所有內容。

新加坡正和澳洲商討旅遊氣泡 最快7月推出 【下一頁】

Facebook已與澳洲新聞集團達成協議，未來3年向集團旗下新聞內容付費，讓Facebook用戶可繼續於平台閱讀及分享新聞報道，涉及的金額則未有披露。連同上月與Google及Apple的協議，澳洲新聞集團已就其新聞內容收費問題，與三大主要科技巨企達成協議。

新聞集團在美國與Facebook亦有類似協定，但規模較細，主要涉及美國版Facebook新聞功能Facebook News tab中的內容，雙方今次在澳洲的協議，涉及範圍大得多，包括澳洲新聞集團的所有內容。

澳洲新聞集團是澳洲最大的傳媒集團之一，旗下有多份報紙，包括《澳洲人報》（The Australian）、澳洲《每日電訊報》（The Daily Telegraph）、《太陽先驅報 》（The Herald Sun）等，控制澳洲7成報章發行，並擁有新聞網news.com.au及澳洲天空新聞頻道。

澳洲SBS電視台停播所有中國央視新聞節目  【下一頁】

為確保當地新聞媒體能為其產生的內容獲得合理報酬，當地政府立法要求科企向澳洲新聞機構付費，才能於平台轉發及上載澳洲新聞，Facebook一度頒下澳洲新聞禁令反制，禁絕平台上所有新聞媒體的專頁，並禁止用戶閱讀及轉發新聞。

事件引發極大爭議，輿論狠批Facebook霸道，後來雙方都做出讓步，澳洲政府同意對相關法例作調整，Facebook則解除禁令。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【輝瑞疫苗】接種後一度休克 澳洲首例嚴重副作用個案
2021/03/05
【輝瑞疫苗】接種後一度休克 澳洲首例嚴重副作用個案
澳洲SBS電視台停播所有中國央視新聞節目
2021/03/05
澳洲SBS電視台停播所有中國央視新聞節目
意大利阻牛津疫苗出口 澳洲尋求歐盟解禁
2021/03/05
意大利阻牛津疫苗出口 澳洲尋求歐盟解禁
哈利梅根訪問震撼蔓延 澳洲可能脫離英聯邦
2021/03/09
哈利梅根訪問震撼蔓延 澳洲可能脫離英聯邦
【旅遊氣泡】新加坡正和澳洲商討 最快7月推出
2021/03/14
【旅遊氣泡】新加坡正和澳洲商討 最快7月推出
網絡熱話 媒體 Google Facebook 澳洲

下一篇文章

英國物價指數加入消毒搓手液 因疫情下常用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月16日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月16日 時間16:00）
【新冠疫苗】挪威丹麥再有人死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】挪威丹麥再有人死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【阿斯利康疫苗】德意法三國停打 世衛堅稱安全（第二版）
【阿斯利康疫苗】德意法三國停打 世衛堅稱安全（第二版）
【阿斯利康疫苗】再多兩國停打牛津疫苗 阿斯利康堅稱無問題
【阿斯利康疫苗】再多兩國停打牛津疫苗 阿斯利康堅稱無問題
英女王膝壓梅根？《查理周刊》嘲諷封面漫畫捱批
英女王膝壓梅根？《查理周刊》嘲諷封面漫畫捱批
【阿斯利康疫苗】血栓是甚麼？同牛津疫苗有關嗎？
【阿斯利康疫苗】血栓是甚麼？同牛津疫苗有關嗎？