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【大行點睇】科興疫苗實現盈利可期 摩通一口氣上調中生製藥目標價50%

股樓投資 16:04 2021/03/16

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摩根大通發表研究報告指，對中生製藥（01177）於科興疫苗的投資，以及多款新藥產品進入後期階段，前景看法正面，料實現盈利可期，其中預測2021至2023年科興疫苗將對淨利貢獻至少36%至51%，因此予其「增持」評級，目標價上調50%，由9元提升至13.5元。中生製藥今日（16日）一度升5.3%，高見8.96元。

【大行點睇】大和料中生製藥核心盈利增兩成 上調目標價至12元 【見下頁

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摩通指，中生製藥的股價自去年12月谷底已反彈約26%，對比同期MSCI中國健康護理指數升約17%。該行相信，主要是由於投資者憧憬公司對科興疫苗的15%投資可提供可觀盈利。

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記者﹕郭秀慧

 

大行報告 中國生物製藥（01177） 增持 中國 目標價 科興

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