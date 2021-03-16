【異動股】傳阿里被要求剝離媒體資產 旗下阿里影業全日急升4%

外媒報導指，消息人士稱內地監管部門要求阿里巴巴（09988）剝離其媒體資產，並指有關談判仍然進行中。

目前，阿里巴巴旗下有多個媒體公司，涉足不同領域，包括《第一財經》、《虎嗅網》、阿里影業（01060）、優酷等。當中，阿里影業（01060）以往曾出品《擺渡人》、《我不是藥神》、《流浪地球》等作品等知名作品。

【大行報告】花旗指小米現價風險回報水平吸引 將評級由「沽售」一舉升至「買入」 詳情請看[下一頁]

自內地疫情受控後，電影行業開始復甦。今年春節檔期總票房為78.2億元人民幣，總觀影人次達1.6億，刷新隃內地春節檔期的紀錄，而阿里影業有份出版的《你好，李煥英》票房突破62億元，成為內地影史上第二賣座的電影。帶動相關股份造好。有關阿里被要求剝離媒體資產後，未有為阿里影業股價帶來壓力，今日更急升4%，報1.04元，成交1.8億元。

【中移動941】中移動為支持5G發展 傳美國除牌後或「回A」 詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機