【美股分析】拜登每人再派1400美元紓困金　調查：400億美元或將流入股市及比特幣

美國總統拜登上周四（14日）已經簽署了規模達1.9萬億美元的新經濟刺激方案，當中承諾向每位合資格的美國人直接派發1,400美元紓困支票，涉及資金3,800億億美元。據悉上周末已經開始已經陸續有到賬，當中部分資金預計將會流入股市與加密貨幣。

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瑞穗證券周一（16日）公布的一項調查顯示，接受調查的235位民眾中，有五分之二的人計劃將一定數額的紓困金投資於股票和比特幣，資金規模相當於400億美元（約3,100億港元），佔整體紓困金規模約一成。

另外相對股票，比特幣似乎更具吸引力。該調查顯示，400億資金當中有 60％的資金，即250億美元有望流入比特幣，是比特幣當前整體市值的2-3％。上周末比特幣價格曾一度突破60 , 000萬美元，最新報價回落至 55,758美元，然而年內升幅仍然超過9成。

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編輯：李勝男