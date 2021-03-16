【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團估值傳大幅降至2000億美元 　縮水逾3分之1

▲ 美國華平投資（Warburg Pincus LLC）將螞蟻估值大幅調低至2000億美元。

外電報道，阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團去年上市未果後，據消息人士透露，螞蟻其中一名國際投資者美國華平投資（Warburg Pincus LLC）將螞蟻估值大幅調低至2000億美元，華平投資與螞蟻集團未有就有關報道進行回應。

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螞蟻集團原定去年11月在中國及香港同步上市，當時市傳螞蟻集團估值達3150億美元，若以現時估值計，不足半年間，螞蟻集團估值大跌36.5%。

螞蟻集團跟阿里巴巴監管過程

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螞蟻集團曾於2018年獲華平投資、Silver Lake、凱雷投資及普信一眾環球私募基金投資，集資約140億美元，為全球最大的單一融資。當時華平投資對螞蟻集團的估值為1500億美元。

亦有知情人士指，華平投資於2020年初時，曾基於1900億美元估值出售螞蟻部分持股。另有投資界人士指，目前對螞蟻的估值跟2018年融資時大概相若。

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編輯﹕賴奕羚