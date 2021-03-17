【緣份到了@iM網欄】罪業由心造 誰的過錯？

有一天，知雲和尚去參訪石頭禪師，二人談得高興時，說說笑笑不知不覺來到了江邊。這時一位船夫正將沙灘上的渡船用力推向江裡，準備載客過江。

船下水後，沙灘上留下一片被壓死的螃蟹蝦螺，讓人看後心生憐憫。

知雲看後不禁向石頭禪師問道：“請問大師，剛才船夫推船入江，壓死不少蝦螺，這是乘客之過，還是船夫之過？”

石頭禪師毫不猶豫地答道：“既非乘客之過，也非船夫之過！”

知雲不解，又問：“乘客、船夫都無罪過，那究竟是誰之過呢？”

石頭厲聲說道：“是你的罪過！”

知雲聽後，莫名奇妙。

石頭禪師這才娓娓道來：“六道眾生，以人為本。站在人本立場，船夫為謀生計而賺錢，乘客為了過江而搭船，蝦蟹卻又為了藏身而被壓，這是誰之過？

罪業由心造，心亡罪亦無，無心怎能造罪？縱使有罪，也是無心之罪，而你卻無中生有，自造是非，這難道不是你的過錯嗎？”

知雲聽後默然不語。

石頭禪師接著又說：“有和無本是佛法的一物兩面，有就是無，無就是有。說有說無都是片面之詞。”

知雲大悟！

罪由心造，有罪無罪，全看有心無心。無心犯錯不為過，有道是“天作孽猶可恕”，自然規律不可違抗，何必耿耿於懷？有心為之則罪不可赦，正所謂“自作孽不可活”，即便是什麼都沒有做，只要心生惡念，那也是有罪的。

見到一些事情發生，我們有時也會不自覺去追問究竟是誰的過錯，曾幾何時，都有提過「問責制度」，這種思維，有時並非真正想解決問題，而是將重點轉移，追究事情的因由。

人生經常因為對與錯而陷入苦惱，就算爭贏了，也未必心裡就舒坦，因為激烈的語言衝突下，已破壞了和諧的氣氛，苦惱於焉而生。

更可況，世上有些事情都沒有絶對的對與錯，只有看法不同，想法不同，思考不同，看事的角度，深度，廣度不同，立場不同，而會使用同一件事的對與錯有所不同。

學會包容別人，包容別人的缺點，就是內心自我的圓潤。一個人不能原諒別人，給自己造成的傷害是最大的;能夠包容別人，心會過得非常舒服;如果一直想改變別人，一定活得很痛苦。想改變別人，不如先改變自己，不寬恕別人，不原諒別人，你是苦了自己。

人與人之間的相處，試站在對方的立場去思考，我們將會帶有更多的關懷與忍耐。學會放下，從容面對!

作者_旺秋（賴櫻華）簡介： 學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。 Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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