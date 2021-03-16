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【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌

股樓投資 18:09 2021/03/16

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本港股市近期非常波動，新、舊經濟股輪流炒，有網民近日在討論區發帖，指公司的同事早兩日訓身入市，就連平時不玩股票的人亦都一起加入，他們的注碼都不少。他們還說這些入市機會難得一見，看來警號響起了。

【美股分析】沽平台軟件股並轉至半導體股 摩根股票分析師另推兩類股  【下一頁】  

不少人見此帖文，紛紛表示驚訝，因為最近股市不停下跌，網民說：「這兩個禮拜不停跌，還不停入場買？傻的嗎？」更有網民擔心他們全部已坐艇。更有網民戲言「等終極一跌」，該網民說：「股災即至的先兆」

【延伸閱讀】 本周公布業績 重點港股一覽  【下一頁

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但不少人安慰道，股災加息後先會爆，現在最多只是債息高、股市調整，之後進入加息期，股市進一步推高之後先爆。然而，有網民卻認為有些就算不是股災，大調整都跌到你怕。

 

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責任編輯：陳頌潔

港股 加息 指數 成交 財務自由 股票

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