【好想去旅行】國泰航空推「里數加現金」 付款方式　享即時確認機位

▲ 國泰航空推出全新「里數加現金」付款方式。

國泰航空推出全新「里數加現金」付款方式，讓顧客在國泰網站預訂機票時，可靈活地使用「亞洲萬里通」里數和現金組合付款。

【好想去旅行】卡塔爾航空試用IATA通行證應用程式 驗證旅客檢測報告是否「可通行」

由 3 月 30 日開始，顧客不單可以用里數購買機票，同時亦可賺取額外里數和會籍積分。顧客使用「里數加現金」付款組合，可以隨時預訂任何航班（包括夥伴航空公司），更可享即時確認機位。顧客只需使用最少 5,000 里數，便可享有更多機位選擇，更易預訂機票。

換言之，當未能兌換標準賞飛行獎勵時，會員便可以「里數加現金」，選擇以部分或全數里數，於付款過程中利用滑動桿購買任何機票。與此同時， 「亞洲萬里通」亦會移除獎勵換算表中的靈活賞及隨心賞飛行獎勵，以簡化飛行獎勵兌換方式。

國泰航空顧客董事羅世民表示：「現時國際旅遊活動低迷，但我預期當市場環境開始改善時，旅遊需求將會十分強勁。 」

有關「里數加現金」的詳情，可瀏覽：https://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/book-a-trip/book-flights/miles-plus-cash.html

【新冠疫苗】日本研推行「疫苗假」 目標推高疫苗接種率

【外賣商機】送餐也要衛生 foodpanda夥RazeTechnology消毒分店及保溫袋

責任編輯：葉泳珊