【北水基金】上半個月16隻北水基金推出 僅吸資291億元

▲ 3月首半個月只有16隻基金成功吸資，平均僅募集18億元，創10個月新低。

北水基金剛有上半個月的吸金額，截至昨天（3月15日）為止，3月至今只有16隻新基金發行，平均募資18.23億元（人民幣，下同），創自去年5月新低，總吸金額約291.68億元。另有15間公司約廿隻產品延長募集期。而早前密集搶推的269隻北水基金，當中主要是股票類的權益產品，內媒指，不少基金現已放緩入市的建倉進度，靜觀市況，反而ETF已入市，持股約六至七成。一般來說，新發基金須於3個月內建倉。

業界人士提自保10大招

此外，自從A股由高位急插逾一成，港股又持續震盪，令公募基金的贖回潮未消，業界雖然多次強調並未出現明顯贖回，但綜合內媒報道，市場人士已採10大招，冀逆市自保，包括：（1）降低股票倉位，由去年底100%滿倉，逐漸降至約低於八成，冀控制風險；（2）均衡配置成主流，組合採攻守兼備，如加倉較具抗跌力的高息股，而非像今年初在大升市，以不問價高追抱團股；（3）百億基金及名牌產品，爭相開放大額申購，扭轉春節前頻把限購令升级，驟劈申購額度；（4）投資經理預留較多流動資金，最多更備有30%彈藥，以便應付萬一市況稍呈反彈，蟹民急覓逃生門，爆發的集體贖回潮；（5）機構大戶作長線布局，伺機抄底入市。

偏債型基金攻守兼備，反逆市跑出【下一頁】

另外，（6）配合監管機構的再三提示，基金一旦呈異常贖回，須盡快上報；（7）現正開賣的首發基金，普遍延長銷售期，務求達標；（8）自購成風，對於彈藥較多的資產管理公司，採真金白銀買自家產品，作墊底的種子基金；（9）暫放慢推出已過關的新基金，以便市場先消化早前排隊密集出台的產品；（10）加強投資者教育，尤其是向新基民灌輸，基金投資乃長期修行，應放眼3至5年作長線持有，不宜在跌市中慌忙蝕讓。

另方面，截至1月底，保險資金在股票等倉位按月減約3萬億元人民幣，從去年底的2.98萬億元，至今年1月底2.95萬億元，險資皆強調並未大幅減倉，只是正常的獲利盤等倉位調動，又或反映巿況波動的帳面縮水等，長線仍看好A股5至10年的前景。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪