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【網店物流小幫手@iM網欄】【開網店攻略】如何輕鬆建立和營運網店？

名人薈萃 15:33 2021/03/16

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在疫情下，網購生意激增，不少個體戶和企業紛紛轉戰網上零售，開設網店售賣自家貨品。想籌備開網店的功夫？只要掌握以下3步，即可讓你輕鬆建立和營運網店，快速開展業務。

 

1開設網店

現在不少人開網店都可以全程DIY，毋須找專業人士或公司代勞。坊間有許多開網店平台，專為人們開設自家網店。相比自己架構，開網店平台可讓你節省不少心力和時間。

這些平台功能齊全，而且簡單易用，更有多個網店模板供選用，大大節省架構成本，本地平台ShoplineBoutir，或外國平台ShopifyWooCommerceWix同時，你也可考慮將產品放到不同的網購平台，例如HKTVmall、BigBigShop等，開拓更多網上銷售渠道。

 

2制定宣傳策略和渠道

開設網店後，下一步便需要構思宣傳及推廣策略。不少網店店主也會以社交媒體作為起步點，利用Facebook、Instagram或Youtube等發放產品資訊，為網店建立知名度。

如想進一步宣傳，你可透過SEO（搜尋引擎優化）令網店在Google搜尋器中取得更高排名，獲取免費流量。如有廣告預算，更可嘗試透過SEM（搜尋引擎行銷）在Google投放關鍵字廣告，讓潛在客戶更容易搜尋出你的網店和產品。

 

3）選用網店物流小幫手

物流是營運網店的關鍵，如存貨、管理庫存、按訂單執貨包裝、安排快遞等，過程繁複，而且相對費在完成訂單後，網店店主亦需花時間重新點貨及記錄、為客戶更新運送狀態、及處理有問題訂單。物流一旦出現問題，很容易導致缺貨、滯貨及延誤發貨，影響客戶的購物體驗。

為確保網店營運順，你可利用坊間的一站式網店物流小幫手，代為處理所有物流程序，節省時間、人力及成本。只需透過線上庫存管理系統，便可隨時掌握網店庫存和訂單狀態。

此外，不少網店新手也常問：「經營網店需要存貨嗎？」。其實存貨對於網店的發展來說是非常重要的一環，長遠有助建立品牌形象，為網店帶來更多的生意。如想了解更多，可參考： https://bit.ly/3veaHCY

開設及營運網店需顧及不同細節，只要好好利用現有資源，選擇適合你的網店平台和宣傳策略，並委託網店物流小幫手代勞，便可快速起步，並高網店的營運效率

作者_葉翠玲簡介

e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

更多網店物流小幫手@葉翠玲的文章請按此。
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