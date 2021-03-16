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【周大調富格曲@iM網欄】海德堡 德國人的浪漫

名人薈萃 15:30 2021/03/16

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海德堡（Heidelberg) 是德國著名的旅遊城鎮，每次有親友到訪，都會一起到海德堡走走。由美因茲 （Mainz）乘火車出發，車程約一個半小時。乘早車出發的話，可即日來回，省下酒店房租。先後去過四、五次，沒有半點厭倦的感覺，值得一去再去。

海德堡

德文中，Heidelberg 的 Berg 解作「山」，跟城堡的「堡」沒有關係，Schloss 才是城堡的意思。初到海德堡，一般遊客都會急不及待地湧到半山上的古堡去。古堡 (Heidelberger Schloss) 始建於1214年，經歷多次戰亂及火災。重建後的古堡雖然不再金璧輝煌，破舊的城牆卻又散發着一種獨有的淒美。從古堡向下遠眺古城區及內卡 (Neckar) 河畔，景色優美。德國民歌 Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren〈我把心遺落在海德堡〉，大概就是描繪這迷人景色。      

留學德國期間，曾跟隨一位紐西蘭籍的中提琴家習琴。教授於德國教學多年，生活穩定，想買座古堡玩玩。當時還以為他在說笑。買樓買屋見不少，買古堡，可說是夢幻級，是另一檔次。據聞，教授的古堡呎價不高，但水、電皆不足，冬天亦沒有足夠的暖氣。入住前，教授花了好幾個月及大量金錢裝修，重新舖設水管及電纜。上山的「私家路」亦要自費維修。值得嗎？教授笑說：「這就是中提琴家的生活吧！」

海德堡

Heidelberger Schloss 古堡內有一巨型木製酒桶 (Grosses Fass) ，是遊客必到的「打卡」勝地。自1591年起，城堡內先後建有四個巨型酒桶。現存的一個名為 Karl-Theodor-Fass，製於1751年，至今有二百七十年歷史。酒桶由橡木製成，高七米，濶八米半。當年用了差不多一百三十棵橡樹製造，酒桶可儲存 220000 公升酒，為全世界最大木製酒桶。巨型酒桶之上，還有一個木製的舞台，供舞者使用，不難想像當年載歌載舞的景象。

巨型酒桶

巨型酒桶附近有一個大禮堂 King’s Hall，以皇帝 Friedrich V 命名。當年工匠精心設計，美酒可由大酒桶經管道直泵進禮堂。King’s Hall 經一番修葺後，現可租借作婚禮及重要宴會之用。既可活化古蹟，新郎新娘又可一嘗童話式的婚禮，一舉兩得。   

海德堡大學

從古堡乘纜車向下走，可直達市中心。除了旅遊，海德堡亦是一個大學城。海德堡大學始建於1386年，是全歐洲最古老的大學。大學人材輩出，過去百多年間，先後有五十多名諾貝爾獎得主，曾在海德堡大學研讀及教學。現有學生三萬八千多名，是歐洲主要的學術研究中心。2014年，海德堡獲選為 UNESCO City of Literature，定期舉辦大型文化交流活動，整個城市都充滿着文化氣息。

Perkeo 小丑

晚飯時間，朋友分享了一篇小丑 Perkeo 的故事。話說十八世紀初，Heidelberger Schloss 內幾個大酒桶都由一名叫 Perkeo 的小丑管理。Perkeo 身型雖小，酒量卻驚人，據說他每天能喝20至30公升酒。除了酒之外，不喝別的。有一天，Perkeo「誤」喝了一杯水，翌日便與世長辭了。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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