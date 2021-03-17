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【源‧來自有機@iM網欄】從產品選擇至日常習慣着手 防掉髮、育髮簡易法則

名人薈萃 11:12 2021/03/17

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不少朋友都有頭髮護理的煩惱，最常見的包括：易斷、脫髮、乾旱、開叉、暗啞、冇彈性、毛躁、太幼，隨便找個人來問問，都可能正面對其中三兩個，這跟都市人的生活習慣關係密切。我的有機小店最常收到的顧客查詢，就是關於防掉髮、育髮、減少頭髮折斷。

頭髮煩惱可以分為自身原因（如遺傳／病理）和護理原因。如果是由於遺傳／病理性，就需要專業人士診斷和協助。以下分享的主要針對日常護理所引致的頭髮折斷、脫髮情況。

第一個主要成因同大家常用的洗頭水、護髮及美髮產品、美髮療程例如電髮、染髮等有密切關係，大部份朋友都習慣選用坊間以人造化學成份為主的產品，包括刺激性強的清潔劑、起泡劑、防腐劑、人造色素、人造香料、和對頭髮和頭皮具有刺激性的穩定劑等化學成份製成。這些成份會去除頭髮和頭皮的天然水份和油份，同時刺激頭皮，導致頭髮和頭皮乾燥、脆弱，因而造成頭皮痕癢，產生頭皮屑，影響頭皮、毛囊健康，因而傷害頭髮生長及健康。此外，日常吹髮、捲髮/直髮器的熱力，亦是元凶，每日重覆不當使用，會進一步加劇問題。

毛囊健康，頭髮才可以正常生長、健康強韌有光澤。所以大家一定要注意頭皮健康。選用天然有機的洗頭、護髮產品，除了可以避免接觸上述有害的人造化學物質，所含的有機香草、天然油同精油等成份，在你清潔頭皮頭髮之餘，不會過度去除本身的天然油脂，不會破壞頭皮頭髮本身的水份，同時可以為頭皮毛囊補充滋養滋潤成份，加強她的健康。現時坊間已經有一些獲有機認證的洗頭護髮產品，照顧不同的頭皮狀況和髮質需要。

以下介紹一些有助育髮的天然有機成份給大家參考：

有機印度楝籽油除具有滋潤、保濕等功能外，具抗菌及抗病毒等作用，有助修復皮膚損傷，並有助於抵抗皮膚感染，促進傷口癒合。

有機黑胡椒籽油能為頭髮帶來自然光澤。含有大量維他命C，可幫助清潔頭皮並迅速清除死皮，有助減少頭髮折斷和變薄。同時具有豐富的抗菌特性，可以幫助抵抗頭皮感染，從而減少頭髮脫落，促進頭髮再生，幫助減緩頭髮的過早變白。

有機薄荷油有助抗菌；此外，所含的薄荷醇有助擴張血管，從而改善頭皮的血液循環，對由於毛囊血液循環不佳而導致的脫髮問題，可幫助舒緩。

有機堅果油有助於順服毛躁飛散頭髮，並防止風筒、捲髮器等的熱力所造成的傷害；它促進秀髮健康、亮澤，以及頭髮生長。

有機初榨椰子油、有機可可油、乳木果油和芒果油，都是非常好的潤膚、潤髮成份，可深入滲透髮絲提供豐富營養，非常適合乾燥、經常燙染和用風筒卷髮器的頭髮。

有機初榨椰子油可代替化解起泡劑，產生豐盈泡沫，清潔頭皮頭髮。

有機巴巴蘇油能滋潤並恢復頭髮的強韌和彈性，使頭髮光澤健康。

有機樂蜀葵根能軟化、舒緩和滋潤頭髮和頭皮。

在日常護理頭髮時，大家亦可注意以下幾點，有助減少脫髮及頭髮折斷：

 洗髮時不要用太熱的水，適中的溫度大約攝氏37、38度，太熱會引致頭皮乾燥痕癢，破壞頭皮健康。

 洗頭時先用暖水徹底沖洗頭皮頭髮，帶走表面的污垢，同時讓有機洗髮產品更易產生泡沫。

 用指肚按摩而不是指甲搲抓，免弄傷頭皮。

 頭髮中長或以上，建議站立順着髮絲洗頭，不要彎腰把頭髮倒撥，因為這樣有可能在洗髮時令頭髮更易打棘，造成不必要的折斷。

 洗髮時，以雙手十指為梳，輕力從頭頂向後按摩，不建議用力多方向式亂抓，這會造成拉扯、打棘甚至折斷。

 洗髮後，用吸水力強的毛巾順着頭髮包裹，先讓毛巾索乾水份，再用毛巾順着頭髮，由頭頂向髮尾輕抹，避免左右拉扯摩擦。

 最後，吹頭前先以手指理順髮絲，解開打棘的頭髮，以中熱度大風吹髮，吹至約八成乾轉用冷風，可幫助定型亦避免頭髮被熱風過度吹乾。

頭皮頭髮真正健康，要從選擇日常護理產品及生活小習慣多方着手啊！

作者_Dorothy（杜勵霏）簡介：

從一知半解的用家到創辦【盛酷生活】有機專門店

從單純地相信品牌，到決意學識甚麼是真正天然有機！到意大利學做「橄欖油品油師」、去希臘了解有機香草和橄欖油，希望和更多人分享，一起做個精明消費者。

盛酷生活 網址：www.Estival.Life

Facebook專頁：https://www.facebook.com/estivallife

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