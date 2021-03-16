▲ 【國泰危機】國泰航空推出「里數+現金」付款方式 即時確認機位、續可儲里數

國泰航空 （00293） 未擺脫疫情陰霾，但繼續在機票產品出新服務。國泰航空推出「里數加現金」的付款方式，若用戶「亞洲萬里通（Asia Miles）」帳戶內有5000里數以上，在國泰網站預訂機票時，可使用亞洲萬里通里數和現金組合付款，預訂任何航班的可供訂購機位，包括國泰和其他夥伴航空公司，並可即時確認機位。

國泰航空顧客董事羅世民表示，現時國際旅遊活動低迷，但預期當市場環境開始改善時，旅遊需求將會十分強勁，新付款方式可令顧客更能簡易靈活地賺取及使用里數。

據國泰網站，「里數加現金」方式將在3月30日開始預訂，在國泰網站預訂機位，便可選擇任何現有航班供應的機位，當中包括指定合作夥伴航空公司的航班，都能使用「里數加現金」方式支付。透過「里數加現金」預訂的機票，會按照票價規則賺取里數，使用可儲里數的信用卡時，現金支付的部分同樣可賺取里數。

現屬國泰航空的廉航香港快運（HKExpress）現時已有同類「里數加現金」付款方式。

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編輯：麥德銘