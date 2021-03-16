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【阿里巴巴9988】傳監管部門要求阿里剝離媒體資產 大摩兩大理由料影響有限

股樓投資 17:26 2021/03/16

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外媒報導指，消息人士稱內地監管部門於審視阿里巴巴（09988）旗下資產後，對於其媒體資產規劃龐大而感到震驚。因此，於年初起便要求阿里剝離其媒體資產。阿里巴巴對有關消息不予置評，但表示對於媒體資產僅為被動的投資者。阿里今日無升跌，報221.4元。

【大行報告】融創中國料今年入帳將加快　瑞信維持其「跑贏大市」評級  詳情請看[下一頁]

目前，阿里巴巴為微博第二大股東，持有30%微博股權，有15.8%投票權，阿里亦於2015年以20億元收購本港媒體《南華早報》。據報，阿里亦為內地媒體《36氪》、《第一財經》、《虎嗅網》、《商業評論》的股東；同時入股影視娛樂製造商光線傳媒（深：300251）、華誼兄弟（深：300027）、阿里影業（01060）等，並全資擁有影音串流平台優酷。

【異動股】傳阿里被要求剝離媒體資產 旗下阿里影業全日急升4%  詳情請看[下一頁]

大摩發表報告指，有關阿里被要求剝離媒體資產的消息將會影響短期投資氣氛，但整合數碼媒體及娛樂業務（DME）對集團的實際影響相當有限。現時阿里的媒體業務處於虧損，而且比起集團的業務，數碼媒體或已經不是策略重點業務。

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撰文 : 趙家盈

光綫傳媒（深：300251） 港股 媒體 優酷 微博 阿里巴巴 南華早報 阿里影業（01060） 阿里巴巴－SW（09988） 華誼兄弟（深：300027）

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