日本各地櫻花陸續綻放　多地提早開花

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踏入3月，相信在往年會有不少人都會前往日本賞櫻；然而，受新冠肺炎疫情影響，大家也只可留在家中，不能到「鄉下」打卡。雖然不能親身賞櫻，但也可看看照片，以解思鄉之愁。在日本，有不少地方都以創紀錄形式提早開花，截至15日為止，有8處的氣象台表示當地已經開花，有6道地方更是自1953年開始統計以來，創下最快開花紀錄。
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據《朝日新聞》報道，東京管區氣象台於14日表示，東京都心的櫻花開花。千代田區靖國神社的染井吉野櫻指標樹上，有5朵櫻花綻放，相比往年提早12天。
東京管區氣象台於14日下午，對外宣布東京都心的櫻花開花。氣象台職員已在位於千代田區靖國神社的染井吉野櫻指標樹上，透過目視確認到5朵櫻花綻放。與去年並列史上最快，而相比往年則是早了12天。以下為日本當地的開花時間：
|日本地區
|開花日子
|廣島市
|3月11日
|福岡市
|3月12日
|東京都心
|3月14日
|長崎市
|島根縣松江市
|香川縣高松市
|3月15日
在15日，高知市以史上第3早宣布開花，愛媛縣松山市則以史上第2早宣布。
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責任編輯：黎淑雯