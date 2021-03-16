全球去年第四季穿戴裝置出貨量增長28%　蘋果稱冠小米僅次

▲ 蘋果Apple穿戴產品出貨量，佔穿戴市場佔有率保持36.2%，排名第一。

調整機構IDC數據顯示，去年第四季全球穿戴裝置出貨量為1.535億台，按年增長27.72%，主要受到新穿戴產品及售價減低帶動。其中，蘋果（美：AAPL）穿戴產品出貨量，佔穿戴市場佔有率保持36.2%，排名第一，包括Apple Watch及AirPods系列。

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據報告指，Apple Watch去年第四季出貨量增長45.6%，AirPods系列則升22%。IDC估計，蘋果去年第四季穿戴產品出貨量5560萬台，按年增加27%。

至於蘋果的競爭對手小米 （01810） 及三星，去年第四季穿戴裝置出貨量分別為1350萬及1300萬台，依次增長5%及20.5%。小米的市佔率按季滑落1.8個百分點至8.8%，三星亦跌0.5個百分點至8.5%。

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受美國制裁的華為排名跌至第四季，市佔率跌至6.7%，盡管華為在中國市場出貨量增9.4%，但昔日表現強勁的市場如中東、非洲及西歐的市場，出貨量亦見下降。

全年計，全球穿戴產品出貨量增長28.4%至4.447億台。

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編輯：陳韻妍